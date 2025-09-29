وذكرت النيابة أن المتهمين، وهم مارك فويغل (57 عاما من تل أبيب)، وعاموس دورون (60 عاما من رمات غان)، وشموئيل رؤوفيني (61 عاما من هرتسليا)، وأيال غيلر (54 عاما من نتيف هعسرة)، خططوا مسبقا لهذه العملية في إطار احتجاج منظم، حيث أنشأوا مجموعة اتصال عبر تطبيق "سيغنال" ووزعوا المهام بينهم، إضافة إلى تزويد أنفسهم بمواد قابلة للاشتعال.

وبحسب لوائح الاتهام، فقد أشعل المتهمون في الثالث من سبتمبر الجاري، خمس حاويات إعادة تدوير للقمامة في خمسة مواقع متفرقة عند الساعة 06:29 صباحا، مما تسبب في أضرار للنباتات والممتلكات، وإحراق مركبة خاصة، وإخلاء مبنى سكني مجاور خشية امتداد النيران.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهم الحرق العمد، وإتلاف ممتلكات بسوء نية، وعرقلة سير العدالة، والتخريب المتعمد لمركبة، مشيرة إلى أنهم حاولوا إخفاء هوياتهم ومحو الأدلة بعد تنفيذ العملية.

وكشف تقرير الشرطة أن أحد المشتبه بهم تنكر بارتداء قبعة ولحية صناعية، قبل أن يشعل إحدى الحاويات بمواد سريعة الاشتعال، وكاد أن يتسبب في إصابة نفسه.

وبعد مغادرته المكان، تخلص من أدوات التنكر بين الشجيرات، لكن الشرطة تمكنت من تعقبه واعتقاله بعد ساعات.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة المركزية في القدس تمديد اعتقال المتهمين الأربعة حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم.