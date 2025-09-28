وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية: "قبل وبعد أن قررت الولايات المتحدة الانضمام إلينا، أخذنا في الاعتبار أننا لن نحصل على هذه الـ450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. كنا نعلم ذلك. ما كنا نستهدفه هو القدرة على إنتاج المزيد من هذا اليورانيوم المخصب، وكذلك محاولة تحويله إلى أسلحة".

وتابع: "نحن بالتأكيد نعرف مكانه. لدينا فكرة جيدة عن مكانه ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة".