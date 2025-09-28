وأضاف الملك في بيان للديوان الملكي الأردني، أن الخطة التي عرضها على القادة العرب والمسلمين "شهدت توافقا بنسبة كبيرة".

وأشار إلى "التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة"، لافتا إلى "الإجماع الدولي حول حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة".

ومن جهة أخرى، أكد الملك أن "العدوان الإسرائيلي على قطر يحمل رسالة واضحة، الهدف منها إرهاب المنطقة بالقوة"، لافتا إلى أن العدوان أضر علاقات إسرائيل مع دول الإقليم.

خطة ترامب لوقف حرب غزة

والسبت، كشفت تقارير أميريكة تفاصيل خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، التي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة حماس، وترك الباب مفتوحا أمام إقامة دولة فلسطينية. وتتضمن الخطة المكونة من 21 بندا نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها.