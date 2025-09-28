وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المنفذ فأردته قتيلا، نقلا عن مصادرنا.

وفي موقع الحادث، عند مفترق جيت شرقي قلقيلية، عثر على مصاب بجروح خطيرة، وفق مراسلنا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تلقيه بلاغا أوليا عن عملية عند مفترق جيت، مشيرا إلى أن "التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

وبحسب آخر التحديثات، فإن الهجوم نفذه فلسطيني مسلح.

وأشارت تقارير إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تتواجد في موقع الهجوم، بينما أغلقت الطرق في المنطقة بالكامل.