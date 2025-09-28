وقالت كتائب القسام إن "التواصل انقطع مع الرهينتين عمري ميران ومتان إنغريست نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا" بمدينة غزة.

وأضافت أن "حياة المحتجزين في خطر"، مطالبة القوات الإسرائيلية بـ"التراجع إلى جنوب شارع 8 في مدينة غزة".

كما دعت حماس إسرائيل إلى وقف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة في جزء من مدينة غزة "لإبعاد الرهائن عن الخطر".

وكانت حماس أعلنت سابقا فقدان التواصل مع رهينة إسرائيلي أميركي، لكن تم الإفراج عنه بعد أيام.

ويأتي ذلك في وقت يوسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري وقصفه على مدينة غزة، ضمن الخطة الإسرائيلية المعلنة للسيطرة على كبرى مدن القطاع.

وأصدر الجيش خلال الأيام الأخيرة سلسلة إنذارات للسكان للنزوح الى جنوب القطاع المدمر والمحاصر من جراء الحرب المتوصلة منذ نحو عامين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة الجمعة، إن إسرائيل "سحقت الجزء الأكبر من آلة الإرهاب التابعة لحماس"، وتريد إكمال المهمة "في أسرع وقت ممكن"، ولن تتخلى عن الرهائن المتبقين في القطاع.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم 20 فقط على قيد الحياة وفق تقديرات إسرائيلية.