كما أقر نحو ثلث الزوجات، بنسبة 34 بالمئة، أن هذا الضرر دفعهن للتفكير في الانفصال أو الطلاق، حسبما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد.

وأفادت الصحيفة أن ذلك جاء في تقرير خاص نشره المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، بشأن "التأثير الواقع على خدمة جنود الاحتياط خلال الحرب فيما يتعلق بعائلات الجنود من حيث الضرر الذي لحق بعلاقتهم الزوجية، والحالة النفسية للأطفال، وتلقي المساعدة".

وتشير نتائج المكتب المركزي للإحصاء إلى أنه "كلما زاد عدد أيام خدمة جنود الاحتياط، زادت نسبة زوجات جنود الاحتياط اللاتي يبلغن عن وجود ضرر في علاقتهن الزوجية".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، استدعى الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، وقدم لهم سلسلة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لتشجيعهم على خوض الحرب.