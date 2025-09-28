وجاء في الخطاب الذي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونشره على منصة "إكس": "الإجراء الذي اتخذته الدول الثلاثة معيب من الناحية القانونية والإجرائية، لذلك فهو باطل".

وأضاف أن دخول عقوبات الأمم المتحدة حيز التنفيذ يمثل "انتهاكا واضحا" للاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، واصفا الأمر بـ"غير المبرر أخلاقيا وسياسيا".

وقال عراقجي لغوتيريش إنه يتوقع منه أن "يمنع الدول الأوروبية الثلاثة والولايات المتحدة من استغلال الأمم المتحدة لأغراضها السياسية".

في المقابل، رحبت إسرائيل بإعادة تفعيل العقوبات على إيران، واصفة الخطوة بأنها تطور كبير ردا على ما اعتبرته "انتهاكات طهران في برنامجها النووي".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس": "هذا تطور كبير ردا على الانتهاكات المستمرة من جانب إيران، خصوصا في ما يتعلق ببرنامجها النووي العسكري".

وأضافت: "الهدف واضح: منع إيران من امتلاك سلاح نووي. على العالم استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف".

وتمت إعادة فرض العقوبات، التي تشمل حظرا على الأسلحة وحظرا على تخصيب اليورانيوم، في وقت مبكر من الأحد، بعد فشل المفاوضات السابقة.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث، وجميعها أطراف في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، فعلت ما يسمى آلية "سناب باك" أو "العودة التلقائية" للعقوبات الشهر الماضي، مستشهدة بانتهاكات طهران للاتفاق.