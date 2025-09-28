وأعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن شكرها لسان مارينو على مواقفها التي أعلنها وزير الخارجية مارينو لوكا بيكاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة والكارثة الإنسانية والاستيطان ومطالبته بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وكان وزير خارجية سان مارينو أعلن، مساء اليوم السبت، اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك في كلمته خلال أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الوزير بيكاري "إن الكارثة الإنسانية الجارية في غزة والضفة الغربية لا تطاق، وما زالت واحدة من أكثر المآسي إيلامًا وطول أمدٍ في عصرنا".

وكرر الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وضمان وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المتضررين، مضيفا: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني من خلال القصف العشوائي والتجويع والتهجير".

وأكد أن "استمرار التوسع الاستيطاني، بما في ذلك المشاريع الحساسة للغاية مثل مشروع (E1)، إلى جانب الدمار في غزة، يهدد بمحو إمكانية السلام نفسها. ما لم نتحرك بوحدة وعزيمة، فإن رؤية شعبين يعيشان جنبًا إلى جنب بكرامة وأمن ستضيع".

وتابع: "في هذه الساعة المظلمة، تصبح المسؤولية أمرًا عاجلًا. ففي 15 مايو، كلّف برلماننا بالإجماع الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين خلال هذا العام. واليوم، أمام هذه الجمعية، نعلن تنفيذ ذلك التفويض. تعلن سان مارينو رسميًا اعترافها بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".

وقال بيكاري: "من خلال انضمامها اليوم إلى مجموعة الدول التي تنتقل من الأقوال إلى الأفعال، تعتزم سان مارينو إرسال إشارة سياسية ودبلوماسية قوية: إن الاعتراف بفلسطين أمر أساسي لتأكيد أن السلام يجب أن يُبنى على العدالة والمساواة. كما ستواصل سان مارينو دعم انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".

ويأتي هذا الموقف تزامنا مع موجة اعترافات متسارعة بدولة فلسطين، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الأحد الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، أعقبها اعتراف كل من لوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو.

وبهذا تصبح سان مارينو، التي تعتبر أقدم دولة ذات سيادة وجمهورية دستورية في العالم، أحدث دولة تعترف بفلسطين، فيما كانت الجزائر أول دولة تعترف بفلسطين، وذلك منذ إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين عام 1988 من الجزائر.

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 160 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.