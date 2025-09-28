وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، طائرة مسيرة تحلق فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في حين سمع صوتها بوضوح في المنطقة.

ومن جانب آخر أفادت الوكالة بـ "تعرض أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب في قضاء بنت جبيل الليلة الماضية لقصف مدفعي متقطع مصدره دبابة ميركافا متمركزة في موقع جبل بلاط الإسرائيلي المستحدث".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.