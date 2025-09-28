وقال صحيفة يديعوت احرونوت نقلا عن مصادر إسرائيلية ومصادر مقربة من نتنياهو: "التقديرات في إسرائيل تشير أن معظم بنود مبادرة ترامب مقبولة لدى إسرائيل وتوافق عليها، لكن نتنياهو، وفق مقربين منه، يريد تعديل بعض البنود".

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن "نتنياهو لا يؤيد إغلاق هيئة إغاثة غزة، وهو أيضا مستعد للتبادل وإطلاق سراح أسرى مؤبدين، لكنه لا يريد إطلاق سراح الرموز مثل مروان البرغوثي".

يشار إلى خطة ترامب تشمل بعض التفاصيل الدقيقة، فمثلاً، تنص على أنه "بعد إطلاق سراح جميع الأسرى، ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا محكوماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. وستفرج إسرائيل عن جثامين 15 شخصا من سكان غزة مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي يتم تسليمها".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يعمل "حاليا" على إدخال تعديلات على خطة ترامب.

ونقلت عن المصادر الإسرائيلية تقديراتها بأن "الاتفاق سيتم قبل السابع من أكتوبر.. لكن تنفيذه قد يستمر حتى نهاية هذا العام".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت سابقا أن حركة حماس ستطالب بالإفراج عن عدد من أبرز القيادات الفلسطينية المعتقلة لدى إسرائيل، ضمن صفقة تبادل أسرى طرحت في يوليو الماضي.

وتشمل القائمة شخصيات بارزة في مقدمتهم القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حماس عبد الله البرغوثي.