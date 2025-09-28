ودعت لانا نسيبة، خلال إلقائها كلمة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب دولة إسرائيل مؤكدة على أهمية حل الدولتين.

كما أكدت، أن دولة الإمارات تواصل دورها كأكبر مانح إلى قطاع غزة، مضيفة أن الإمارات ستستمر في هذا الدور بالرغم من القيود والعراقيل.

وفي الملف السوداني، شددت وزيرة الدولة في الخارجية الإماراتية على وقوف دولة الإمارات مع الشعب السوداني من أجل إنهاء الحرب.

وأكدت لانا نسيبة، على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار فوري في السودان.