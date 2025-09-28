وأضاف الأمير فيصل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الصراع"، وذلك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وفيما يرتبط بالملف السوري، قال بن فرحان: "نشيد بجهود سوريا ونرحب برفع العقوبات عنها، ونطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية عليها".

وفي الملف اللبناني، شدد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودعم جهودها في هذا الملف، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

كما أكد على أهمية استقرار الأوضاع في السودان، وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى "منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".