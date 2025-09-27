وتحدث 3 مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين للصحيفة، عن الرحلة التي ستكون أول زيارة رسمية لمصر منذ عقود يقوم بها سفير أميركي لدى إسرائيل وهو في منصبه.

ومن المتوقع أن تشمل الزيارة اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وتأتي زيارة هاكابي في ظل توتر في العلاقات بين إسرائيل ومصر على خلفية حرب غزة، التي تقع على حدود البلدين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أعربوا لواشنطن عن مخاوفهم من حشد مصري لقوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، الواقعة على حدود مصر مع إسرائيل وغزة.

وصرحت الحكومة المصرية علنا الأسبوع الماضي، أن قواتها موجودة في سيناء للدفاع عن حدود مصر ضد جميع التهديدات، كما نفت ادعاء إسرائيل بأن وجود القوات هناك يمثل انتهاكا لمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل عام 1979.

وصرح المسؤولون الثلاثة أنه من المتوقع أن يتناول هاكابي "التوترات بين مصر وإسرائيل" خلال زيارته للقاهرة.

وستشمل المحادثات أيضا خطة جديدة لإنهاء حرب غزة، عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القادة العرب والمسلمين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وفقا لاثنين من المسؤولين.

وتتألف خطة ترامب من 21 بندا، وفقا لتقارير صحفية، وتشمل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.

كما يتضمن الاقتراح، وفق تقارير صحفية إسرائيلية، إنهاء حكم حماس في غزة، وموافقة إسرائيل على عدم ضم القطاع أو تهجير الفلسطينيين المقيمين فيه.

وكان ترامب عيّن هاكابي، وهو مؤيد قوي لدولة إسرائيل، سفيرا بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه.