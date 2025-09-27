وقال قاسم في ذكرى مقتل حسن نصر الله بغارة إسرائيلية استهدفت مقرات لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية: "نرفض تسليم السلاح وسنخوض مواجهة كربلائية".

واعتبر أن قرار الحكومة نزع سلاح حزب الله يعد "خطيئة".

وتابع: "سنواجه أي مشروع يخدم إسرائيل ولو ألبسه البعض الطابع الوطني".

وحذر أمين عام حزب الله الحكومة، قائلا إن "السفينة ستغرق بالجميع"، مؤكدا أن "إسرائيل هي الخطر المركزي للمنطقة".

ويواجه الحزب ضغوطا لتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية.

وتدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر من العام الماضي بعد قرابة السنة من مواجهة دامية.

ونص الاتفاق على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

ووضع الجيش اللبناني مطلع سبتمبر خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، تقضي أولاها بجمعه من المنطقة الحدودية مع اسرائيل.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، يواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على ما يصفها بـ"أهداف عسكرية" تابعة للحزب، خصوصا في الجنوب، ويقول إنه لن يوقف ضرباته ما لم تنزع السلطات سلاح الحزب.