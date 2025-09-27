جاءت هذه التعليقات بعد أن نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر، قولها إن حماس وافقت مبدئيا على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية بموجب خطة ترامب.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح تضمن أيضا إنهاء حكم حماس في غزة، وموافقة إسرائيل على عدم ضم القطاع أو تهجير الفلسطينيين المقيمين فيه.

وقال مسؤول من حماس طلب عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز"، إن الحركة لم تُعرض عليها أي خطة.

كان ترامب قال للصحفيين، الجمعة: "يبدو أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن عزة"، لكن الرئيس الأميركي لم يقدم أي تفاصيل عن فحوى هذا الاتفاق ولم يحدد أي جدول زمني.

كما لم تصدر إسرائيل أي رد علني على تصريحات ترامب، الذي يعقد الإثنين اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والجمعة قال ترامب إن المحادثات بشأن غزة مع دول الشرق الأوسط كانت مكثفة، وستستمر ما دامت هناك حاجة إلى ذلك.

وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إن ترامب قدم مقترحات لقادة العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة الأسبوع الماضي، تضمنت خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا.

في غضون ذلك، لا يزال القصف الإسرائيلي مستمرا في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت 120 هدفا في أنحاء قطاع غزة، الجمعة ، بينما توغلت قواته في عمق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل 74 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي منشور على منصة "إكس"، طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من سكان مدينة غزة مجددا ترك المدينة.

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن عدد الفلسطينيين المغادرين يتراوح بين 350 ألفا و400 ألف منذ أن بدأت إسرائيل حملتها البرية الموسعة في مدينة غزة قبل أسبوعين، لكن مئات الآلاف لا يزالون هناك.

وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" في وقت متأخر من مساء الجمعة أنها اضطرت إلى تعليق أنشطتها الطبية في مدينة غزة بسبب محاصرة القوات الإسرائيلية لعياداتها.

وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة هي "آخر شيء" تريده، قائلة إن الأشخاص المعرضين للخطر مثل الرضع في رعاية حديثي الولادة والأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم غير قادرين على الحركة ويواجهون خطرا شديدا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 4 مرافق طبية أُغلقت في مدينة غزة منذ بداية هذا الشهر، وتقول الأمم المتحدة إن بعض مراكز سوء التغذية أُغلقت أيضا.