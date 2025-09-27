وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل إن العشرات من المواطنين تلقوا مكالمات تضمنت "عروضا مالية مشبوهة بالانضمام إلى شبكة إيرانية".

وأشارت إلى أن الرسائل المسجلة "كانت بلغة عبرية غير متقنة، وتحمل نبرات تهديد".

وشددت الهيئة على أن هذه المكالمات "لا تشكل أي تهديد تقني للأجهزة، بل هي مجرد محاولة للتخويف"، داعية إلى عدم الرد على هذه المكالمات، أو قطعها فورا دون الضغط على أي زر إذا تم الرد.

وقال مسؤول في الهيئة: "الرد على المكالمة فقط لا يضر بهاتفك. الموضوع قيد التحقيق ويتم التعامل معه بالتنسيق مع الجهات المختصة".

ومنذ أشهر تتزايد أعمال التجسس بين إيران وإسرائيل، البلدين اللذين دخلا في حرب استمرت 12 يوما في يونيو الماضي.

والسبت صدر حكم إعدام ضد شخصين في إيران، على خلفية مزاعم بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وبعد الحرب الأخيرة، ألقت السلطات القضائية الإيرانية القبض على عدة أشخاص وحاكمتهم بناء على مزاعم بالتجسس لصالح إسرائيل وحكم على بعضهم بالإعدام، وجرى تنفيذ الأحكام.

وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أكثر من مرة أنها فككت شبكات تجسس إيرانية وقبضت على عملاء يعملون لصالح طهران.