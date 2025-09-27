وأضاف لاريجاني في مؤتمر صحفي في بيروت، أن إيران ترى أن "على اللبنانيين أن يحلوا مشاكلهم من خلال التوافق"، وأن لبنان "دولة قوية في مواجهة إسرائيل"، مؤكدا أن طهران "لا تصدر الأوامر لأي شخص بها".

كما اعتبر أن لبنان "دولة صديقة"، تتشاور معها إيران في كل القضايا.

واتهم لاريجاني واشنطن بـ"محاولة بث الفرقة بين اللبنانيين".

وأعرب المسؤول الإيراني البارز عن تأييد طهران لدعوة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، لـ"فتح صفحة جديدة مع السعودية"، داعيا دول المنطقة إلى "التعاون فيما بينها لمواجهة السياسات الإسرائيلية".

من جنب آخر قال لاريجاني إن بلاده "مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات" وأضاف: "إذا قررت إسرائيل الهجوم علينا فسنرد عليها بقوة".

وفي وقت سابق من السبت، وصل لاريجاني إلى مطار بيروت، على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم الذكرى السنوية الأولى للأمينين العامين السابقين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وإجراء عدد من اللقاءات.