وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في مقابلة ضمن برنامج "الحقيقة مع هادلي غامبل" على قناة "سكاي نيوز عربية": "أعتقد أننا أقرب إلى وقف إطلاق النار". وأضاف: "أعتقد أننا نسمع بشكل أوضح من العالم: كفى".

وتتماشى تصريحات فليتشر مع تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم نفسه، حيث قال للصحفيين أمام البيت الأبيض إنه يعتقد أن "لدينا اتفاقا" بشأن غزة.

وتحدث فليتشر لكبير مذيعي IMI الدوليين هادلي غامبل، من مكتبه في الأمم المتحدة بنيويورك قائلا إن لقاءاته المتتالية مع دبلوماسيين من المنطقة شهدت "زخما وتفاعلا لافتا".

وتابع: "لكن الاجتماع الثنائي الذي جمع الرئيس ترامب بالأمين العام، والذي ركزوا فيه على العمل معا من أجل السلام... أعتقد أنه ضخ طاقة في النظام... وكأن كهرباء جرت في جهود صنع السلام".

وجاءت تصريحات فليتشر بعد ساعات فقط من خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعة الأمم المتحدة، مما دفع العديد من الدبلوماسيين إلى مغادرة القاعة.

وقال فليتشر: "لقد أوضح تماما أن ’حل الدولتين‘ ليس جزءا من خطته، أو على الأقل ليس خطة الحكومة الإسرائيلية الحالية".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه لا يزال خطة المجتمع الدولي العالمي".

وفي انتقاد نادر لحكومة نتنياهو، قال ترامب للصحفيين يوم الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب سيفي بوعده، قال فليتشر إنه واثق من ذلك. وأضاف: "الرئيس ترامب يمتلك النفوذ".

وتابع: "إنه رئيس الولايات المتحدة. وهو شخص أظهر أنه لا يتردد في استخدام الهاتف، أو القوة، أو قوة الإقناع الأميركية للدفع نحو النتائج. ونحن نرى ثمار ذلك".