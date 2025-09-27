وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه جرى صباح السبت "استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق" للمرة الأولى مذ أغلقت تركيا خط أنابيب في مارس 2023.

وذكرت شبكة "رووداو" الكردستانية اليوم السبت أنه جرى استئناف تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب من إقليم كردستان العراق إلى تركيا لأول مرة منذ عامين ونصف العام، بعد اتفاق مؤقت أنهى الأزمة.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أمس الجمعة، إن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم سيشهد تدفق ما بين 180 ألفا و190 ألف برميل يوميا من النفط إلى ميناء جيهان التركي.