وكان من بين القتلى 12 شخصا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية من مؤسسة غزة الإنسانية، حسبما أفادت مصادر طبية في قطاع غزة.

وادعت منظمة غزة الإنسانية، التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، أن "هذه الحوادث لا علاقة لها بمواقع المنظمة".

وتابعت: "عملية توزيع المساعدات سارت بشكل جيد دون أي حوادث في أو بالقرب من مواقعنا".

ووفقا لدوائر طبية، قتل 10من أصل 12 شخصًا كانوا يسعون للحصول على المساعدات في وسط قطاع غزة، فيما قتل اثنان آخران بالقرب من مدينة رفح في الجنوب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 10 أشخاص، من بينهم قاصران، قتلوا بطلقات نارية أطلقها جنود إسرائيليون.