وأوضح الرئيس الأميركي: "هناك مفاوضات مكثفة منذ 4 أيام، وستستمر طالما كان ذلك ضروريا من أجل التوصل إلى اتفاق ناجح ومكتمل بشأن غزة".

وتابع ترامب: "عقدنا محادثات بناءة مع بلدان منطقة الشرق الأوسط بشأن غزة".

وأضاف: "نجري مناقشات ملهمة وجدية للغاية بشأن غزة، وجميع دول المنطقة منخرطة في المحادثات".

ولفت إلى أن "حركة حماس وإسرائيل على علم بمضمون المفاوضات الجارية حاليا".

وطالب الرئيس الأميركي بـ"تحرير الرهائن وتحقيق السلام الدائم".

وشدد على أن "هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة".