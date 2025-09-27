وخلال كلمة له في فعاليات "حملة الوفاء لإدلب" من الملعب البلدي في إدلب، قال الشرع: "إن وحدة الشعب السوري واجب لا مفر منه، وهي أساس لإعادة بناء سوريا الجديدة التي يشارك فيها أبناؤها جميعا دون تفرقة".

وأضاف الرئيس السوري: "التقيت (في الجمعية العامة للأمم المتحدة) بكبار ساسة العالم، ورأيت احتراما وتقديرا لما فعلتم".

وأكد الشرع أن : "سوريا لم تعد معزولة عن العالم فقد أعادت وصل ما انقطع وأثبتت أنها قادرة على تقديم الكثير".

وأشار إلى أن: "رفع العقوبات ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لخدمة الشعب، وجذب الاستثمارات، وتحسين الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل لإعادة بناء البلد".

كما أوضح: "سعينا للبحث مع كل دولة اجتمعنا معها على نقاط التقاء المصالح وربطها بما يصب في صالح بلدنا، ولقد رأيت من جميع الدول، وبعيدًا عن لغة المصالح، أمنيات حيّة بأن تنمو سوريا وتستعيد عافيتها".

وتابع: "إن هذا التفاعل الإيجابي يحملنا جميعا مسؤوليات عظيمة، ويضعنا أمام استحقاقات لا بد منها. إن سوريا تحتاج جميع أبنائها لإعادة بنائها".