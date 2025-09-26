وقال منسق شؤون الطوارئ في المنظمة جاكوب غرانجيه في بيان: "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا".

وأكد: "هذا آخر ما كنا نريده نظرا إلى الحاجات الهائلة في غزة حيث الأشخاص الأكثر هشاشة، من رضّع في وحدات رعاية المواليد الجدد وهؤلاء الذين يعانون إصابات بالغة أو أمراضا تهدّد حياتهم، غير قادرين على التنقّل وهم في خطر كبير".

وفي 16 سبتمبر، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا على مدينة غزة من أجل القضاء على ما يعتبره آخر معقل رئيسي لحركة حماس.

والجمعة، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان "منطقة ميناء غزة والرمال" بمغادرتهما.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب خلال 24 ساعة "أكثر من 140 هدفا في أنحاء قطاع غزة، بما فيها إرهابيون ومداخل أنفاق وبنى تحتية عسكرية".

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة من جهته بمقتل حوالى 20 شخصا الجمعة في أنحاء القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر، من بينهم 11 في مدينة غزة.