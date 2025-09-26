وفي حديثه لسكاي نيوز عربية، قال إبراهيم منمينة: "حزب الله يحاول الهروب من أزمته عبر افتعال أزمات داخلية".

وأضاف النائب اللبناني: "يبدو أن رئيس البرلمان نبيه بري فشل في لعب دور متوازن مع حزب الله".

واستطرد: "رئيس الحكومة نواف سلام لن يتراجع وسيواصل إصراره على مشروع الدولة"، في إشارة إلى محاولات سلام نزع السلاح من حزب الله.

وسبق لرئيس الوزراء نواف سلام أن قال: "الجيش اللبناني يضطلع بمسؤولياته في حماية سيادة لبنان وضمان الاستقرار، وهو ينفذ مهامه وفق الخطة التي عرضها على مجلس الوزراء بتاريخ 5 سبتمبر الجاري".

وفي السياق نفسه، دعا سلام المجتمع الدولي إلى "تكثيف دعمه للجيش اللبناني والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها المتكررة تنفيذا لإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024".

من هو إبراهيم منيمنة؟

هو عضو مجلس النواب اللبناني منذ مايو 2022، محاضر سابق في عدة جامعات بينها الجامعة الأميركية في بيروت، ويملك أكثر من 19 عاما من الخبرة في الهندسة المدنية والتصميم الحضري.

منيمنة حاصل على ماجستير في التصميم الحضري من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010 وبكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة العربية في بيروت عام 1999 .

وقد شارك في تأسيس حملة "كلنا بيروت" عام 2018، كما شارك في تأسيس حملة "بيروت مدينتي" في عام 2016 وكان رئيسا لها.

يشار إلى أن إبراهيم ترشح لخوض الانتخابات البرلمانية اللبنانية 3 مرات، وحالفه الحظ في المرة الثالثة.