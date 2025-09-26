وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "موقف الحكومة الإسرائيلية المتطرّف الذي يُعلن على لسان رئيس وزراء هذه الحكومة المتطرفة أنه لن يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، عندما يُعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية فهو يقول إنه لن يسمح بتحقيق السلام العادل والشامل؛ لأن لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني سبيلاً لتحقيق السلام".

وأكّد أن "الحقيقة التي بدأ العالم يدركها أنه لا يوجد شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام الآن"، مبرزا أن "العالم كله يقول نريد السلام، وسبيل السلام هو حل الدولتين".

وأشار الصفدي إلى أن "إسرائيل تقول إنها ستمنع حل الدولتين وتتخذ إجراءات على الأرض تجعل من تحقيق حل الدولتين أمرًا أكثر صعوبة ممّا هو عليه الآن".

وأوضح: "نستطيع أن ننفذ حل الدولتين بأسرع وقت ممكن، الأفكار واضحة، متطلبات هذا الحل معروفة للجميع، لكن من يقف في وجه هذا الحل هو إسرائيل وهو هذه الحكومة الإسرائيلية التي تعمل بشكل واضح على أن تشعل المنطقة، إسرائيل تشعل المنطقة".

وأبرز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في كل تصرفاته "سواء في غزة، الحرب الإبادية التي يشنّها هناك، وفي الضفة الغربية، توسعة المستوطنات، مصادرة الأراضي، القول إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، عدوانه على سوريا، بث الفتنة فيها، ضرب الأمن والاستقرار في سوريا، عدوانه على لبنان، كل هذا يقول إننا في مواجهة حكومة إسرائيلية بدأت تتصرف بغطرسة غير مسبوقة، بتنمّر غير مسبوق، وهذا هو السبب الذي يحول بيننا وبين تحقيق السلام العادل والشامل".

ولفت إلى أن رسالة المجموعة العربية الإسلامية، التي أُكِّدت قبل عام، هي أنها تريد السلام العادل، وتعرف أن سبيل السلام العادل هو دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.