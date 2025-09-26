كما أشار المتحدث، الجمعة، إلى أن الجيش نفذ غارة استهدفت "إرهابي" في مدينة غزة كان يحمل عبوة ناسفة بالقرب من القوات المناورة في المنطقة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما أفادت التقارير بأن قوات الفرقة 36، بمساعدة من لواء النيران 282، هاجمت أكثر من 35 "هدفا إرهابيا"، من بينها مبانٍ استراتيجية استخدمها عناصر من حركة حماس كمراكز لنشاطاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، عثرت قوات الفرقة 162 على أسلحة وعبوات ناسفة مخبأة في مناطق داخل المدينة.

تأتي عمليات الجيش الإسرائيلي في إطار هجومه الموسع الذي أطلقه في 16سبتمبر الجاري لاحتلال مدينة غزة بهدف القضاء على حماس عسكريا وتحرير الرهائن .