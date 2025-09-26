وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه استهدف "موقعا لإنتاج صواريخ دقيقة تابعا لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان".

وجاءت الضربة الإسرائيلية، بواسطة طائرات سلاح الجو وبالتوجيه الاستخباراتي من شعبة الاستخبارات العسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وجود الموقع الذي استهدف يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

وأظهر الفيديو لحظة توجيه الضربة، بتصوير من الأقمار الاصطناعية.