وكان تحقيق مشترك نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ووسائل إعلام أخرى في أغسطس الماضي قد كشف أن وكالة عسكرية إسرائيلية اعتمدت على منصة أزور السحابية التابعة لمايكروسوفت لتخزين كميات هائلة من تسجيلات المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة. وأثار التقرير جدلا واسعا دفع الشركة الأميركية العملاقة إلى فتح مراجعة شاملة.

لا للتكنولوجيا في المراقبة الجماعية

وفي تعليق رسمي، قال رئيس مايكروسوفت براد سميث في مدونة للشركة: "إننا لا نقدم التكنولوجيا للسماح بالمراقبة الجماعية للمدنيين".

وأضاف أن المراجعة الداخلية وجدت مؤشرات تدعم ما ورد في تقرير الغارديان بشأن استخدام وزارة الدفاع الإسرائيلية لخدمات تخزين سحابية في هولندا، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بمنصة أزور.

وأكد سميث أن قرار وقف بعض الاشتراكات الخاصة بالجيش الإسرائيلي يشمل خدمات التخزين والذكاء الاصطناعي، لكنه لا يؤثر على خدمات الأمن السيبراني التي تقدمها مايكروسوفت لإسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط.

ردود فعل إسرائيلية ودولية

وزارة الدفاع الإسرائيلية امتنعت عن التعليق على القرار، بينما قال الجيش الإسرائيلي سابقا إن تعاونه مع مايكروسوفت قائم على "اتفاقيات خاضعة لإشراف قانوني"، نافيا أن تكون الشركة متورطة في تخزين أو معالجة بيانات عسكرية.

في المقابل، لاقى القرار ترحيبا من منظمات مدافعة عن حقوق الفلسطينيين مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وحملة "لا لأزور للفصل العنصري" التي أطلقها موظفون في قطاع التكنولوجيا. وقال عمران صديقي، المدير التنفيذي لفرع المجلس في ولاية واشنطن: "هذه خطوة مرحب بها، ونقطة تبرئة لهؤلاء العاملين الشجعان الذين نهضوا واحتجوا".

احتجاجات داخل مايكروسوفت

مايكروسوفت واجهت في الأشهر الماضية احتجاجات متكررة من موظفيها اعتراضًا على علاقتها مع إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية في غزة. وأسفرت بعض الاعتصامات في مقر الشركة عن فصل موظفين شاركوا فيها، بينهم اثنان قادا احتجاجًا داخل مكتب الرئيس التنفيذي.

وأوضحت الشركة أن الفصل جاء بسبب "انتهاكات جسيمة لسياسات العمل" وأن الاحتجاجات في الموقع "تسببت في مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".