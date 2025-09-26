وذكرت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية، الجمعة، أنّ وحدات الجيش رصدت مجموعة مهربين في محيط الدبوسية وأحبطت عملية التهريب، مؤكدة أنّه لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات خلال الاشتباك، بحسب ما ذكرته منصة "تليفزيون سوريا" .

وأكدت وزارة الدفاع أنّ الجيش يواصل ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية، مشددة على استمرار العمليات الأمنية لضبط محاولات التهريب ومنع تسلل العصابات عبر الحدود اللبنانية.

كان الأمن السوري قد ضبط 752 قطعة من الحشيش المخدر و126 كيلوغراما من المادة نفسها مخبأة داخل مغارة على الحدود اللبنانية بعد تهريبها من لبنان في شهر يوليو الماضي.