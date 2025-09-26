وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، قال وزير الخارجية السعودي إن "الرئيس ترامب ملتزم بإيجاد طريق لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى، والراحة لسكان غزة، لذا فأنا متفائل بأننا بدأنا الحوار الذي سيقربنا من التوصل لوقف لإطلاق النار".

وأضاف: "أجرينا اجتماعا جيدا جدا. أعتقد أنه أمر هام جدا أن الرئيس ترامب منخرط في إيجاد طريق لوقف إطلاق النار في غزة. لقد امتدت هذه الحرب أكثر من اللازم، وفقد الكثيرون حياتهم، ووقعت معاناة كبيرة، وهناك مجاعة في غزة".

وتابع قائلا: "أشعر بالطمأنينة لأن الرئيس الأميركي يدرك مدى خطورة فكرة ضمّ الضفة الغربية، ومدى الشعور القوي لدى الدول العربية والإسلامية بضرورة إنهاء الحرب".

واعتبر أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من قبل العديد من الدول "يظهر أن هناك أملا حقيقيا جزئيا يكمن في التزام المجتمع الدولي المتجدد بحلّ الدولتين لإقامة دولة فلسطينية".

وأوضح أن "هذه إشارة قوية للجميع، وخاصة للشعب الفلسطيني، بأن هناك أملا حقيقيا لهم في العيش في سلام ووئام جنبا إلى جنب مع إسرائيل".

وقدم ترامب الثلاثاء خطة للسلام في الشرق الأوسط من 21 نقطة، تشمل غزة، إلى القادة العرب والمسلمين، وذلك وفقا للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف الذي لم يكشف عن أي تفاصيل.

والخميس، قال ترامب إنه أجرى محادثات جيدة بشأن غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب على الاقتراب "من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ومن المرجح الإعلان عن صفقة بشأن الرهائن قريبا".

وجاء في تصريح أدلى به ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي: "تحدثنا مع جميع القادة في الشرق الأوسط الذين هم أشخاص رائعون، ونحن نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وربما حتى إلى سلام".

وشدد ترامب على أنه لن يسمح لإسرائيل بضمّ الضفة الغربية.