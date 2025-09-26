وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال زيدان إن كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة "أعادت سوريا إلى المجتمع الدولي".

وأشار زيدان إلى حصول "بعض الأخطاء والتجاوزات في سوريا بعد سقوط النظام".

وأضاف أن: "الحكومة السورية تعمل على تطوير أداء قوات الأمن".

وتطرق زيدان إلى الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء قائلا: "أيدينا ممدوة للسويداء ونعمل على توفير كل الخدمات للمحافظة".

وفيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية، أوضح زيدان أن "هناك ضغوط غربية على قسد للالتزام باتفاق مارس".

وتحدث الرئيس الشرع، الأربعاء، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين عن الواقع السوري الداخلي والعلاقات الخارجية والاستثمارات على طريق إعادة الإعمار، وتطرق للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي سوريا، مؤكدا التزام بلاده باتفاق فض الاشتباك عام 1974.

وأكد الشرع في كلمته على أنه: "بنشاط دبلوماسي مكثف استعادت سوريا علاقاتها الدولية وأنشأت شراكات إقليمية وعالمية وتوجهت برفع معظم العقوبات تدريجيا ونطالب برفعها بشكل كامل حتى لا تكون أداة تكبيل للشعب السوري ومصادرة حريته من جديد".

جدير بالذكر أن الشرع التقى الخميس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.