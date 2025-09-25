وذكر الأمير فيصل للصحفيين في الأمم المتحدة: "أوضحت بعض الدول للرئيس بشكل تام خطر أي ضم في الضفة الغربية، وما يشكله ذلك من خطر ليس فقط على إمكانية تحقيق السلام في غزة، بل على أي سلام مستدام على الإطلاق".

وأضاف: "أنا على ثقة بأن الرئيس ترامب قد فهم موقف الدول العربية والإسلامية".

وكشف موقع "بوليتيكو"، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.

ونقل الموقع عن ستة مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع أن ترامب كان حاسما في هذا الملف، مؤكدا أن الضفة الغربية "لن يتم استيعابها من قبل إسرائيل".