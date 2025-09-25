وجاء ذلك في الذكرى الأولى لاغتيالهما، متحديا تعميم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بشأن منع استخدام المرافق العامة للمناسبات الحزبية.

وتعليقا على ما حدث، قال سلام، مساء الخميس: "ما حصل اليوم في منطقة الروشة يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة بيروت لمنظّمي التحرك الذي على أساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نصّ بوضوح على "عدم إنارة صخرة الروشة مطلقا لا من البر ولا من البحر أو من الجو وعدم بث أي صور ضوئية عليها".

وتابع: "وعليه اتصلت بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذا للقوانين المرعيّة الإجراء.. ‏وغني عن القول أن هذا يشكل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها".

وأكد: "‏هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات بل يزيدنا إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني".

وعقب ذلك، كشفت مراسلتنا نقلا عن مصادر لبنانية أن "النيابة العامة التمييزية تحركت وطلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات وأضاؤوا صخرة الروشة اليوم".

وبعد غروب الشمس مساء الخميس، أضيئت صخرة الروشة، التي تعدّ معلما من معالم العاصمة اللبنانية، بصورة نصر الله وإلى جانبه صفي الدين.

وقتل نصر الله عن 64 عاما بضربة إسرائيلية استخدمت فيها أطنان من المتفجرات على مقرّه الواقع تحت الأرض في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، في 27 سبتمبر 2024.

وقتل خلفه هاشم صفي الدين بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية أيضا بعد أيام.