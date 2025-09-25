وفي تصريح للصحافة، عقب مباحثات أجراها الأربعاء بنيويورك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أبرز لانداو أن "الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء".

وأضاف: "وفي إطار المبادرات العالمية لإدارة ترامب الرامية إلى النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، نحن سعداء بالإعلان أننا سنشجع الشركات الأميركية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب".

كما أشار المسؤول الأميركي إلى أنه تطرق خلال اجتماعه مع بوريطة إلى العلاقات المتميزة والعريقة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، مبرزا استعداد الإدارة الأميركية العمل بالتنسيق مع المغرب من أجل "النهوض بالازدهار والسلم والاستقرار في المنطقة".