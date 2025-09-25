وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "وجهنا ضربة قاصمة للعديد من الأهداف الإرهابية التابعة لمنظمة الحوثي الإرهابية في صنعاء، في إطار عملية -الحزمة العابرة-".

وأضاف: "هاجمت طائرات سلاح الجو عدة معسكرات عسكرية، منها معسكر لهيئة الأركان العامة الحوثية، مما أدى إلى مقتل العشرات من عناصرها الإرهابيين، وتدمير طائرات مسيرة ومخازن أسلحة. كما وعدت أمس، من يُسيء إلينا سيُساء إليه سبعة أضعاف".

وذكرت مصادر إعلامية أن الجيش الإسرائيلي استهدف "13 هدفا حوثيا في العاصمة صنعاء".

وقال مراسلنا، نقلا عن مصادر، إن هناك قتلى وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على صنعاء.

وتأتي هذه الضربات بعد يوم واحد من استهداف مسيّرة حوثية مدينة إيلات الساحلية (جنوبي إسرائيل)، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

وكان كاتس قال، مساء الأربعاء، إن الحوثيين "يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة". وأضاف: "الإرهابيون الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة — وسيتعلمون بالطريقة الصعبة".