وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة نتنياهو الرسمية "جناح صهيون" حلّقت هذه المرة عبر المسار الجنوبي الأكثر ابتعاداً عن أجواء أوروبا، قبل التوجه نحو المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق.

كما جرى تقليص عدد المرافقين في الرحلة، وطُلب من الصحفيين السفر بشكل منفصل.

وبمقارنة بسيطة بين مسار رحلة الخميس، والرحلة السابقة التي قام بها نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوليو الماضي يمكن ملاحظة الفرق في مسار الرحلتين، حيث لم تتجنب رحلة يوليو المسار الأوروبي المتعارف عليه وعبرت فوق الأجواء الفرنسية.

وقالت صحيفة "معاريف" إن "هذه الإجراءات تأتي على خلفية مخاوف من أوامر التوقيف التي صدرت بحق نتنياهو في عدة دول أوروبية".

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بدورها أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بسبب ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024.