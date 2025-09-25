ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن كيال قوله إن غرفة العمليات المركزية تواصل تنسيق جهود فرق الإطفاء، التي باشرت تنفيذ عمليات التبريد في أكثر من 10 مواقع، مشيراً إلى أن الجهود تتركز حالياً على منع تجدد النيران وتأمين المناطق المتضررة.

وبين كيال أن أبرز المناطق التي تمت السيطرة عليها هي برج القصب، إضافة إلى دير حنا والسكرية والريحانية، وطريق ربيعة باتجاه كسب، موضحاً أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على معالجة بؤر متفرقة في قرى زويك والسفكون وشمسين، حيث تركزت الجهود على عملية التبريد ومكافحة النيران المتبقية، بعد أن تقلص حجمها بشكل كبير ومنع امتدادها.

وشهدت المناطق الحراجية في ريف اللاذقية الشمالي، حرائق واسعة خلال الفترة الماضية، أدت إلى خسائر كبيرة في المساحات الخضراء.