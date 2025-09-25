وقالت الوزارة في بيان إنها أُبلغت بـ"استشهاد الشاب محمد قاسم أحمد سليمان (29 عاما) والشاب علاء جودت خضر بني عودة (20 عاما) برصاص الاحتلال فجر اليوم في بلدة طمون".

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

تفاصيل الاقتحام

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة بعد منتصف الليل، قبل أن تحاصر منزلا في الأطراف الشرقية لطمون. وأشارت إلى أن اشتباكات اندلعت في المنطقة بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استهدفت المنزل المحاصر بقذائف "الإنيرجا" عدة مرات، ما أدى إلى أضرار بالغة فيه.

من جانبها، قالت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثماني الشابين القتيلين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث تشهد مدن وبلدات عدة عمليات اقتحام متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي، تتخللها مواجهات واشتباكات مع فلسطينيين، غالباً ما تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.