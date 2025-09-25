وقال الزبيدي، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن طهران تقوم بتمكين الحوثيين تقنيا وعسكريا، الأمر الذي حولهم من مجرد قوة محلية إلى ذراع إقليمي قادر على تعطيل الملاحة البحرية وتهديد خطوط الإمداد الدولية.

وطالب الزبيدي المجتمع الدولي بوقف أي تدفق للتقنيات المتقدمة إلى الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن الاستثمار الحوثي في الحرب الرقمية والإلكترونية يقوّض جهود إحلال السلام ويزيد من معاناة المدنيين.

وأضاف أن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ما وصفه بـ "أداة إرهاب منظّم" من شأنه أن يضع العالم أمام تهديدات جديدة إذا لم تُوضع ضوابط دولية صارمة.

ودعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى فرض قيود تقنية وسياسية تمنع وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى أيدي الميليشيات، مع ضرورة تعزيز قدرات الدولة اليمنية في مجال الأمن السيبراني وحماية بنيتها التحتية الحيوية.

وأكد أن مواجهة تهديدات الذكاء الاصطناعي في النزاعات يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين منع الانتشار، والمساءلة الدولية، ودعم إعادة البناء لخدمة الشعوب المتضررة.

وكشف الزبيدي عن وجود استراتيجية ردع شاملة ضد الحوثيين، مكتوبة وجاهزة للتنفيذ، تتوزع على ثلاثة محاور: عسكري، سياسي، واقتصادي.

وأوضح أن المحور العسكري يتطلب عملية برية واسعة بدعم من التحالف العربي والمجتمع الدولي، بينما يفتح المحور السياسي الباب أمام احتمالات تسوية سياسية. أما المحور الاقتصادي فيركز على تحسين معيشة المواطنين والتخفيف من الضغوط الإنسانية. لكنه شدد على أن نجاح هذه الاستراتيجية مرتبط بتلاقي الإرادة الدولية والإقليمية مع جهود المجلس.

إصلاح الداخل ومكافحة الإرهاب

من جانب آخر، انتقد الزبيدي ضعف مؤسسات الدولة وغياب الآلية التشاركية في اتخاذ القرار داخل مجلس القيادة خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا أن المجلس اتخذ 11 قرارا معلنا وعددا آخر غير معلن في محاولة لإعادة تفعيل المؤسسات ومكافحة الفساد والإرهاب.

وأشار إلى أن تحديات التهريب وتنامي أنشطة الجماعات الإرهابية، خاصة في محافظتي أبين وشبوة، تستنزف طاقات المجلس وتفرض الحاجة إلى دعم خارجي واسع.

وأثنى الزبيدي على الدور المحوري لكل من السعودية والإمارات في دعم اليمن، سواء من خلال الخدمات الأساسية أو عبر الجهود العسكرية.