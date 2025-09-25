وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الاستسلام المخزي لبعض القادة للإرهاب الفلسطيني لا يُلزم إسرائيل بأي شكل. لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك ردا على اعتراف ست دول أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا، بدولة فلسطين الإثنين.

وكان نتنياهو قد قال إن ردّه على الاعترافات بالدولة الفلسطينية، سيأتي بعد عودته من الولايات المتحدة، ولقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصفت الولايات المتحدة، الإثنين، اعتراف عدد من الدول الحليفة لها بالدولة الفلسطينية بأنه "استعراضي".

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، قوله: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية".

وأضاف المتحدث: "أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت خالية من حماس".

كذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الإثنين، إن الرئيس ترامب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يسهم في الإفراج عن الرهائن في غزة، الذي يعتبره الهدف الأساسي في الوقت الراهن، كما أنه "لا يحقق شيئا يتعلق نحو إنهاء الصراع".

وأضافت ليفيت أن ترامب "يختلف مع الاعترافات بدولة فلسطينية"، مشيرة إلى أنه عبّر عن هذا الموقف خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، أثناء وقوفه إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

واعتبر ترامب، وفقا لما نقلته ليفيت، أن هذه الاعترافات تمثل "مكافأة لحماس"، مؤكدا أنها "مجرد كلام أكثر من أفعال، صادرة عن بعض أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها".