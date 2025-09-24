وجاء حديث نتنياهو بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات (جنوبي إسرائيل)، مما خلف أكثر من 20 مصابا.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "نتنياهو تحدث الآن مع رئيس بلدية إيلات، إيلي لنكري. وقد طلب رئيس الوزراء تقوية عزيمته وعزيمة سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيّرة في المدينة".

وأضاف: "تمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للمصابين، وقال إن كل هجوم على مدن إسرائيل سيُقابَل بضربة قاسية وموجعة على حكم الإرهاب الحوثي، كما ثبت في الماضي".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أطلع رئيس الوزراء رئيسَ البلدية أنه تحدث هذا المساء مع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي من أجل بحث السبل لتحسين الاستجابة للتهديدات الجوية على المدينة".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، إن الحوثيين "يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة".

وأضاف: "الإرهابيون الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة — وسيتعلمون بالطريقة الصعبة".

وتابع: "من يؤذي إسرائيل سيُؤذى سبع مرات".