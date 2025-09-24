وكان خامنئي قال إن "ثروة حزب الله بقيت.. قصة حزب الله في لبنان قصة استمرارية.. لا ينبغي الاستهانة بحزب الله.. وهذه ثروة للبنانيين وغير اللبنانيين".

وعلّق رجي على هذه التصريحات بالقول: "ردا على ما أدلى به (خامنئي) في شأن حزب الله، يهمنا التأكيد أن "الباقي" الوحيد في لبنان هي الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها، وفي طليعتها قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من أغسطس".

وأضاف: "نشدد مجدّدًا على أنّ الجيش اللبناني هو "الباقي" إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته".