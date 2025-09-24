وجاء حديث كاتس بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات (جنوبي إسرائيل)، مما خلف أكثر من 20 مصابا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، على حسابه في منصة "إكس": "أتمنى شفاء تاما للمصابين من ضربة الطائرة المسيّرة في إيلات".

وأضاف: "الإرهابيون الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة — وسيتعلمون بالطريقة الصعبة".

وتابع: "من يؤذي إسرائيل سيُؤذى سبع مرات".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية: "سقطت مسيرة وسط إيلات وأسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية ونجري تقييما ميدانيا للوضع".

وكشفت "يسرائيل هيوم": "صاروخان اعتراضيان من القبة الحديدية فشلا في اعتراض الطائرة المسيرة في إيلات".

كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية: "سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة والفشل في اعتراضها".