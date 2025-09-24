قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الأربعاء، إن الحوثيين "يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة".
وجاء حديث كاتس بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات (جنوبي إسرائيل)، مما خلف أكثر من 20 مصابا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، على حسابه في منصة "إكس": "أتمنى شفاء تاما للمصابين من ضربة الطائرة المسيّرة في إيلات".
وأضاف: "الإرهابيون الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة — وسيتعلمون بالطريقة الصعبة".
وتابع: "من يؤذي إسرائيل سيُؤذى سبع مرات".
وذكرت الشرطة الإسرائيلية: "سقطت مسيرة وسط إيلات وأسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية ونجري تقييما ميدانيا للوضع".
وكشفت "يسرائيل هيوم": "صاروخان اعتراضيان من القبة الحديدية فشلا في اعتراض الطائرة المسيرة في إيلات".
كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية: "سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة والفشل في اعتراضها".