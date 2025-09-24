وقال الجيش في بيان "سقطت طائرة مسيّرة تم إطلاقها من اليمن في منطقة إيلات، تم تنفيذ محاولات لاعتراضها، وتعمل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن سقوط المسيّرة أسفر عن "وقوع أضرار وعدة إصابات بجروح متفاوتة".

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "القوات الجوية أرسلت مروحيات لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى مستشفى وسط إسرائيل".

واطلعت فرانس برس على مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن للوكالة التحقق من صحتها بشكل مستقل، أظهرت طائرة مسيّرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق منتجعات المدينة الساحلية قبل ان تتحطم وتتصاعد أعمدة الدخان في موقع السقوط.

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه "تم إطلاق صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية، لكنهما فشلا في اعتراض المسيرة.. يحقق سلاح الجو في كيفية تجاوز الطائرة لجميع أنظمة الدفاع الجوي وانفجارها في مكان مزدحم".

وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في إيلات بعد رصد طائرة أطلقت من اليمن.

وعقب اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أنهم يقومون بذلك "إسنادا للفلسطينيين".

وردا على ذلك، شنّت إسرائيل ضربات جوية دامية على مناطق سيطرة الحوثيين، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء.