وقال الجيش الإسرائيلي في البداية إن "إنذارات فُعّلت بشأن تسلّل طائرة معادية في إيلات، والتفاصيل قيد الفحص".

وعقب ذلك، كشف مراسلنا أن المسيّرة سقطت في منطقة سياحية بإيلات، مبرزا "إصابة 19 إسرائيليا.. هناك إصابتان خطيرتان واثنتان متوسطتان، إلى جانب إصابات طفيفة أغلبها بسبب الذعر".

وذكرت الشرطة الإسرائيلية: "سقطت مسيرة وسط إيلات وأسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية ونجري تقييما ميدانيا للوضع".

وكشفت "يسرائيل هيوم": "صاروخان اعتراضيان من القبة الحديدية فشلا في اعتراض الطائرة المسيرة في إيلات".

كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية: "سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة والفشل في اعتراضها".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل بانتظام، وغالبا ما يتمّ اعتراضها.

كما يشنّون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تصبّ في إطار "إسنادهم للفلسطينيين في غزة".

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بضربات تستهدف مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.

وقبل أيام قليلة، سقطت طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن في منطقة الفنادق بإيلات، من دون أن تسفر عن إصابات.