ويعتبر معبر الكرامة المعبر الوحيد لتنقل أكثر من 3 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، ويسبب إغلاقه أضراراً إنسانية واقتصادية ضخمة.

وذكرت الوزارة أن "إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات".

وأضافت أن "الإغلاق أيضا يحول البلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية إلى سجون مغلقة بما يقارب 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، وجزر متناثرة تغرق في محيط من الاستيطان".

وطالبت الوزارة الدول بسرعة "التدخل الحقيقي والعملي لوقف اجراءات الاحتلال ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم".