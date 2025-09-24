وأوضحت أرديل أن "حفظة السلام المتخصصين في التعامل مع الذخائر المتفجرة تدخلوا فورا لعزل المسيّرة وتأمين محيطها، وتبيّن أنها لم تكن مسلحة بل مزودة بكاميرا"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي أكد لاحقا أن المسيّرة تابعة له". بحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان.

وأضافت: "في حين أن قوات حفظ السلام مجهزة وجاهزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تهديدات تمس سلامتها دفاعا عن النفس، إلا أن هذه المسيّرة سقطت من تلقاء نفسها".

وتابعت أرديل: "كما هو الحال مع جميع المسيّرات التابعة للجيش الإسرائيلي وغيرها من الطلعات الجوية فوق جنوب لبنان، يعتبر هذا خرقا للقرار الدولي رقم 1701 وللسيادة اللبنانية".

وأكدت أن "اليونيفيل تأخذ أي تدخل أو تهديد يطال أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستقدّم احتجاجا رسميا على هذا التصرف".

وختمت قائلة: "رغم هذه التحديات، تواصل قوات حفظ السلام عملها بحيادية وثبات لدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، الذي لا تزال الانتهاكات المستمرة تهدده".