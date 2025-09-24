يشار إلى أن حوالي 80 بالمئة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين، حيث أضافت مجموعة من الدول بما في ذلك بريطانيا وكندا وفرنسا أسماءها هذا الأسبوع، بعد حوالي عامين من الحرب في غزة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء.

وأضاف شيغيرو إيشيبا: "أشعر بسخط شديد إزاء التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي يبدو أنها ترفض بشكل قاطع فكرة إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "بالنسبة لبلادنا، المسألة ليست الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن متى. لا يمكن على الإطلاق قبول الإجراءات أحادية الجانب المستمرة من قبل حكومة إسرائيل".

وتابع: "يجب أن أؤكد بوضوح أنه إذا تم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعرقل تحقيق حل الدولتين، فإن اليابان ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة ردا على ذلك".

وأوضح أن "الإرهاب الذي مارسته حماس والدمار الذي نشهده اليوم في غزة ترك الكثيرين يشعرون بالحزن العميق".

وتابع: "الأمر الأكثر أهمية هو أن تتمكن فلسطين من البقاء بطريقة مستدامة، وتعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل".

وأضاف: "بينما ندعو فلسطين إلى أن تضطلع بدورها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، يجب على الجانب الفلسطيني بناء نظام حكم يكفل المساءلة".