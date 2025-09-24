وأضاف أخنوش: "المغرب يدعو إلى اعتماد خطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية الإسلامية".

وشدد على أن "المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى إخراج المنطقة من المخاطر التي تنزلق إليها".

وتابع قائلا إن المغرب "يؤكد التزامه الثابت بالدفاع عن الأماكن المقدسة وخصوصا المسجد الأقصى".

وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطابا شديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض فيه التحركات التي اتخذها حلفاؤه الغربيون بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنه أمر بمثابة مكافأة لمقاتلي حركة حماس.

وشدد ترامب على أنه "علينا وقف الحرب في غزة فورا. علينا أن نتفاوض فورا لإحلال السلام".

وتحدث الرئيس الأميركي عن جهوده "لإنهاء الحرب في غزة"، ولإنهاء "7 حروب" حول العالم، مؤكدا أنه يستحق "جائزة نوبل للسلام".

وتعليقا على ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إنه إذا كان ترامب يريد حقا الحصول على جائزة نوبل للسلام فعليه إنهاء الحرب في غزة.

وأوح ماكرون في مقابلة مع قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية من نيويورك، أن ترامب وحده من يملك قدرة الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب.

واستطرد يقول "هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة. وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك".