وجاء عقد الاجتماع بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشارك فيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجي السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وعُقد الاجتماع لإجراء محادثات متعددة الأطراف حول سبل إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، واتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة.

وثمّن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، الجهود التي يقوم بها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب وتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح، ووضع حد للأزمة والأوضاع المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.

وأكد دعم الإمارات الثابت لهذه الجهود وكافة المبادرات التي تقود إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية سلمية تقود إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

كما أشار إلى أهمية تجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض مساعي المجتمع الدولي لتحقيق "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على ضرورة التصدي للتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وفرض سيادة القانون وإعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة.